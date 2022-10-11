КП «Харківводоканал» відновило водопостачання у всіх районах міста.

За словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, після відновлення стабільної подачі електроенергії усі насосні станції підприємства ще вчора ввечері працювали в заданому режимі.

Владлен Волков зазначив, що зараз водопостачання абонентів відбувається безперебійно, проте при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.

«Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі. Ми це бачимо, аналізуємо, знаємо, що робити. Ситуація під контролем, не потрібно панікувати. Але для комфорту наберіть необхідний запас води на час ремонтних робіт та відновлення водопостачання», – наголосив Владлен Волков.

Також він повідомив, що у разі потреби підвезення води харків’янам здійснюватиметься автоцистернами підприємства.

Агентство Телевидения Новости