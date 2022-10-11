Україна повернула додому 37 депортованих окупантами дітей з Харківщини

Україні вдалося повернути 37 депортованих російськими окупантами дітей. Наприкінці серпня їх примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка (біля Геленджика), попри те що в усіх є батьки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише Громадське.

«Наразі, за сприяння Мінреінтеграції, родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили в шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах із мальовничими краєвидами Білки та Горінчово», – зазначили у відомстві.

Там вказують, що комфортні умови проживання в нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська обласна військова адміністрація. Не залишилися байдужими й міжнародні організації, які передали речі першої потреби.

У Мінреінтеграції зауважили, що процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.

Це стало можливим завдяки співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, благодійної організації «SОS Дитячі Містечка Україна» та перевізників.

Кожен, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до рф, може зателефонувати до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

Агентство Телевидения Новости