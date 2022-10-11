За сьогодні знищено 20 крилатих ракет і 13 дронів-камікадзе

Станом на 13:30 11 жовтня російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Про наслідки повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе «Shahed-136».

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

– 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 12 крилатих ракет «Калібр».

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136».

Агентство Телевидения Новости