Протягом тижня ремонтники усунули 84 аварії на трубопроводах

Напередодні в Харкові було ліквідовано 15 поривів на трубопроводах. Зокрема, в Індустріальному районі усунута аварійна ситуація на водопровідній магістралі по вул. Луї Пастера.

«Внаслідок учорашніх ворожих обстрілів довелося діяти вкрай оперативно. Розуміючи, що у подібній ситуації слід працювати без відключення харків’ян від водопостачання, районні бригади успішно впоралися з завданням, після чого впорядкували територію», – зазначили в районній службі водопровідних мереж.

Сьогодні бригади комплексу «Харківводопостачання» розпочали ремонт десяти пошкоджених ділянок трубопроводів.

Загалом минулого тижня ремонтники усунули 84 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання. Також бригади впорядкували 67 оглядових колодязів на водоводах з заміною запірно-регулювальної арматури, капітально відремонтували 12 водорозбірних колонок.

Агентство Телевидения Новости