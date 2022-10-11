В ДТП під Харковом загинула родина: батьки та 6-річна дитина

Напередодні на трасі під Харковом в районі селища Жихор зіткнулися автомобіль Газель (водію 43-роки) та легковий Ford (водій – 30-річна жінка).

За даними поліції, Газель рухалася в напрямку Бабаїв, легковик їхав у зустрічному напрямку.

Попередньо встановлено, що жінка не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустила зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок ДТП водійка автомобіля Ford та два її пасажири – 31-річний чоловік та 6-річна донька загинули на місці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости