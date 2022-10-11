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У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)

У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)

У Шебекіно Бєлгородської області рф загорілась підстанція. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Причини загоряння поки невідомі, але в районі зникло світло. Також місцеві жителі скаржаться на відсутність води, пише Главком.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 20 крилатих ракет і 13 БПЛА-камікадзе.

Агентство Телевидения Новости

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