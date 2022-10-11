Харківські патрульні затримали підозрюваного у крадіжці кабелю

Сьогодні вдень під час патрулювання Київського району інспектори помітили підозрілого чоловіка, який виходив з підвалу житлового будинку. Побачивши правоохоронців, громадянин почав тікати. Патрульні відразу його наздогнали для перевірки.

З’ясувалося, що затриманий намагався викрасти з будинку кабель зв‘язку. Також в підвалі поліцейські виявили значну кількість зрізаного кабелю.

Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости