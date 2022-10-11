Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:58
Просмотров: 54

Харківські патрульні затримали підозрюваного у крадіжці кабелю

Харківські патрульні затримали підозрюваного у крадіжці кабелю

Сьогодні вдень під час патрулювання Київського району інспектори помітили підозрілого чоловіка, який виходив з підвалу житлового будинку. Побачивши правоохоронців, громадянин почав тікати. Патрульні відразу його наздогнали для перевірки.

З’ясувалося, що затриманий намагався викрасти з будинку кабель зв‘язку. Також в підвалі поліцейські виявили значну кількість зрізаного кабелю.

Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 