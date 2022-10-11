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В Дергачівському районі виявили низку підприємств, пов’язаних з росією

В Дергачівському районі виявили низку підприємств, пов’язаних з росією

За ініціативи окружної прокуратури арештовано корпоративні права дев’ятнадцяти громадян рф на суму понад 3 млн гривень.

У низці підприємств на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили «руський слід». Засновники компаній – 19 громадян держави-агресорки, які проживають у Москві, Бєлгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах, повідомляє прокуратура Харківської області.

Компанії займаються різними видами діяльності: проведенням будівельних робіт, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо. Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності компаній та сплачують податки до державного бюджету рф, фінансуючи війну в Україні.

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з рф та схиляння службових осіб до взаємодії з країною-агресором.

7 жовтня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора окружної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права засновників-росіян вказаних підприємств у сумі понад 3 млн гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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