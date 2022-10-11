Легальні українські букмекерські контори на 2022 рік

Переваги та недоліки легальних українських букмекерських контор. На які події ставить переважна більшість гравців?

Які букмекери легальні в Україні?

Сьогодні в Інтернеті представлено безліч букмекерських контор. Дізнайтеся про те, як українським гравцям вибрати найкращий і найбезпечніший варіант, щоб із виплатою виграшів не виникло проблем. Чому краще робити ставки в легальних букмекерських конторах.

Отже, з 2021 року букмекери в Україні працюють легально. Ліцензії букмекерським компаніям видають строком на 5 років, їх можуть продовжити. PM стала першою букмекерською конторою, яка отримала офіційну ліцензію на діяльність в Україні 9 березня 2021 року. Наразі існує всього 3 легальних українських букмекери: PM, Vbet, Fan-sport. Причому працює тільки один із них – PM, також відомий як Parimatch. Партнерами букмекера є багато іменитих українських спортсменів. Ще один бренд букмекерської контори можна зустріти на формі клубів УПЛ. Сайти інших букмекерів перебувають у розробці. Стежити за актуальною інформацією про те, які є нові українські букмекерські контори, можна знайти на сайті 777.org.ua. Там же можна ознайомитися з особливостями роботи легальних букмекерів України.

Переваги легальних букмекерських контор – захист коштів гравців, більше пропозицій на матчі місцевих ліг і спортсменів, переклад на українську мову інтерфейсу, ставки в гривнях без втрат на конвертуванні валюти. Легальні букмекерські контори мають офіційну ліцензію та код ЄДРПОУ.

Під час вибору букмекера слід звернути увагу на такі параметри:

Високі коефіцієнти, широка лінія і розпис, зручні способи поповнення рахунку і виплати виграшів. Приймання ставок не тільки на спортивні події, а й на політику, телешоу, музичні премії та багато іншого. У лінії повинні бути присутніми матчі нижчих ліг – молодіжна ліга УПЛ, перша і друга ліги, жіночий футбольний чемпіонат тощо. У розписі, крім ставок на основні результати, бажано, щоб приймалися ставки на додаткові результати: кількість офсайдів, фолів, кутових, відсоток володіння м’ячем тощо.Можливість укладати експреси, системи, комбіновані ставки.Офіційний сайт має бути простим і зручним. Вибір потрібної події має здійснюватися за кілька кліків. Меню має бути логічним. Сайт не повинен довго завантажуватися.Бонусні програми для нових гравців і постійних бетторів також є важливим фактором під час вибору букмекера для гри. Якщо букмекер надає безплатні ставки, це безсумнівний плюс. Акції на великі змагання також є плюсом. Ставки з нульовою маржею на популярні матчі з більш високими коефіцієнтами. Водночас важливо, щоб умови відігравання бонусу були реальними.У лайві мають бути трансляції матчів або матч-трекер. Зараз затребувана функція cashout, коли гравець замовляє достроковий розрахунок ставки до закінчення матчу.Для тих гравців, які скрупульозно вивчають статистичні показники перед вибором ставки, важливо, щоб статистичний розділ містив повну інформацію про матч.Характер відгуків гравців. Варто звернути увагу на те, наскільки букмекер зацікавлений у вирішенні спірних ситуацій. Бажано, щоб офіційний представник відповідав на запити користувачів на популярних форумах про ставки. Те ж саме стосується й агентів служби підтримки. Від їхньої компетентності часто залежить, чи буде гравець продовжувати робити ставки на обраному сайті.Кількість мобільних бетторів зростає з кожним днем, тому вкрай важливо, щоб у букмекера були додатки для гри зі смартфонів або планшетів і адаптивна мобільна версія основного сайту.

Гравці, які роблять ставки в легальних українських букмекерських конторах, зобов’язані пройти процедуру верифікації особистості. Так, робити ставки можуть тільки особи старше 21 року. Найпростіше пройти процедуру ідентифікації через додаток “Дія”. Найпопулярнішими серед українських гравців традиційно вважаються ставки на футбол, теніс, баскетбол і хокей. Останнім часом помітно популярнішими стали ставки на кіберспорт. Традиційно багато ставлять на матчі єврокубків і провідних європейських чемпіонатів: Прем’єр-ліга, Бундесліга, Серія А, Ліга 1 і Ла Ліга. Не обділена увагою й українська Прем’єр-ліга. Пропонуються ставки на переможця матчу, тотал, гандикап, тайм, точний рахунок, голи, інтервали, фоли (жовті картки та вилучення), кутові, удари по воротах тощо. Існують довгострокові ставки на переможців чемпіонатів. У ставках live дуже популярні ставки на настільний теніс. Ігри проходять у швидкому темпі, а турніри проводяться регулярно. Користувачі можуть дивитися відеотрансляції ігор.

У чому різниця?

Усі ставки в легальних букмекерських конторах України робляться в гривнях. Мінімальний депозит зазвичай становить 100 гривень. Поповнити рахунок можна за допомогою карток Visa і Master Card, а також через Google Pay або Apple Pay. Великий вибір онлайн-букмекерів може заплутати новачків. Деякі з них легальні, інші – ні. У чому принципова різниця? Контроль за діяльністю українських букмекерських компаній здійснює держава. Офшорні букмекери працюють за міжнародними ліцензіями. У разі виникнення проблем доведеться звертатися до місцевої влади, багато хто просто ігнорує претензії.

Загалом букмекерська діяльність в Україні розвивається з початку 90-х років, коли гравці робили ставки в будках (букмекерських конторах). Пізніше букмекери діяли нелегально під виглядом лотереї. На сьогоднішній момент їхня діяльність регулюється законодавством.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил відповідальної гри.

Агентство Телевидения Новости