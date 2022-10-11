Україна повернула ще 32-х полонених захисників. Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ

Україна 11 жовтня провела черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїни та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених – офіцери, сержанти й солдати ЗСУ. За словами Андрія Єрмака, усі вони були в місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти, пише Громадське.

«У кожного полоненого своя історія. Є такі, що розривають ізсередини», – зазначив керівник ОП.

Так, наприклад, загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів). Він воював за Україну й зустрів тут своє кохання – дівчину, з якою в них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

Також вдалося звільнити рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Той загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві доньки.

Зараз звільнені військові проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних.

«Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми будемо боротися за кожного українця. Адже наші люди – наш найцінніший скарб. І ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів», – пише Єрмак.

Нагадаємо, наприкінці вересня українська розвідка повідомила, що з 24 лютого Україна повернула 800 військовополонених, також тривають переговори з росією щодо обміну «всіх на всіх».

Так, 21 вересня звільнили 215 захисників, зокрема з Маріуполя. А 29 вересня Україна повернула з російського полону ще шістьох людей: 4 морпіхів та 2 цивільних.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповідала, що росія досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних. Зокрема росія утримує в полоні 616 жінок, серед них є і вагітні.

Агентство Телевидения Новости