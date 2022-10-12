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СБУ затримала на Харківщині рашистських “спецов”, які полювали за HIMARS

СБУ затримала на Харківщині рашистських “спецов”, які полювали за HIMARS

СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського гру у Харківській області: допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України

Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як гру) та мали широкий спектр завдань.

Зокрема, викриті пособники ворога:

▪️ збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки;▪️ займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів рф по об’єктах України;▪️ «полювали» за ракетними системами HIMARS.

За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували «в темну».

Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад» у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.

Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.

Наразі СБУ затримала агента гру, який залишився на території, підконтрольній Україні.

Наразі слідчі СБУ оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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