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Вночі рашисті обстріляли Дніпропетровщину та Запоріжжя

Вночі рашисті обстріляли Дніпропетровщину та Запоріжжя

Уночі російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це поінформував у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 12 жовтня.Район окупанти сім разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Град” і важкої артилерії.

“На мирний Нікополь випустив понад сто снарядів! Один із них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі”, – написав він.

Резніченко зазначив, що в місті пошкоджено понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, газопровід та лінії електропередавання. Також пошкоджено два підприємства, два садки, школу, магазини й офіс благодійної організації.

“У Марганецькій і Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються”, – ідеться в повідомленні.

Також вночі ворог випустив близько семи ракет С-300 по Запоріжжю та передмістю.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

“Цієї ночі ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300”, – написав він.

Він повідомив, що дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Серйозних руйнувань не завдали. Ще п’ять ракет прилетіли у передмістя.

“Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя нема”, – написав Старух.

Агентство Телевидения Новости

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