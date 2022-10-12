668 вибухонебезпечних предметів знешкоджено за добу

26 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжують розміновувати деокуповані території на Харківщині, повідомляють в ДСНС.

Протягом минулої доби здійснено 77 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 17 га, вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Так піротехніки за минулий день обстежили біля 3 км ліній електропередач та 2 км газопроводів. Загалом з 8 вересня по 12 жовтня на деокупованій території Харківщини обстежено 922 га місцевості, 147 км автомобільних доріг, 127 км ліній електропередач, 50 км залізничних колій та 111 км газопроводів, виявлено та знешкоджено близько 21 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости