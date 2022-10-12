В Ізюмі та Балаклеї продовжують розбирати завали

У місті Ізюм рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в 5-ти поверховому житловому будинку по вул. Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під’їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.

У місті Балаклія тривали відновлювальні роботи на житловому будинку по вул. Газовиків 31. Надзвичайники перекрили 200 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

За добу з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Агентство Телевидения Новости