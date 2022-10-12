Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 85

Збільшилась кількість постраждалих дітей та руйнувань на Харківщині

Збільшилась кількість постраждалих дітей та руйнувань на Харківщині

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйновано 11397 об’єктів, — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

З них:▪️ 3122 багатоповерхівки▪️ 5240 приватних будинків▪️ 1638 об’єктів ЖКГ▪️ 116 адмінбудівель

Кількість дітей, які на Харківщині постраждали внаслідок війни, збільшилася до 254: ювенальні прокурори зафіксували поранення 8-річної дівчинки з Лозової у березні та 8-річного хлопця з Шевченкового у червні

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 