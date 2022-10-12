Збільшилась кількість постраждалих дітей та руйнувань на Харківщині

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйновано 11397 об’єктів, — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

З них:▪️ 3122 багатоповерхівки▪️ 5240 приватних будинків▪️ 1638 об’єктів ЖКГ▪️ 116 адмінбудівель

Кількість дітей, які на Харківщині постраждали внаслідок війни, збільшилася до 254: ювенальні прокурори зафіксували поранення 8-річної дівчинки з Лозової у березні та 8-річного хлопця з Шевченкового у червні

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