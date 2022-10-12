Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, росія розгорнула безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва як мінімум із серпня 2022 року, включаючи Shahed-136. Росія використовувала Shahed під час великої хвилі ударів, завданих нею 10 жовтня 2022 року. Український Генеральний штаб повідомляв, що росія запустила 86 апаратів Shahed-136 і повідомив, що 60% було знищено в повітрі.

Ці безпілотні літальні апарати повільні і літають на малих висотах, що полегшує виявлення одиночних літальних апаратів за допомогою звичайних засобів ППО. За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що Росія досягла певного успіху, атакувавши одночасно кількома БПЛА.

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку. “Навряд чи він задовільно виконуватиме функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула його використовувати”, – зазначають у Міноборони Британії.

“Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений вплив над територією України, відсутність надійного, стійкого та точного ударного потенціалу оперативного рівня, ймовірно, є одним із найзначніших прогалин у можливостях росії в Україні”, – йдеться у зведенні.

Агентство Телевидения Новости