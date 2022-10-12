Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:28
Просмотров: 45

В Україну доставили ще чотири установки HIMARS та комплекс ППО IRIS-T

В Україну доставили ще чотири установки HIMARS та комплекс ППО IRIS-T

Нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів”, – зазначив Резніков.

Також, за його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони – німецький комплекс IRIS-T вже в країні. 

Міністр додав, що вже скоро Україна отримає американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS. 

“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, – підкреслив Резніков

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 