В Україну доставили ще чотири установки HIMARS та комплекс ППО IRIS-T

Нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів”, – зазначив Резніков.

Також, за його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони – німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Міністр додав, що вже скоро Україна отримає американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, – підкреслив Резніков

Агентство Телевидения Новости