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Затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії

Затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексслідчому одного з відділень Ізюмського районного управління поліції за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Довірили окупанти небагато колаборанту. Він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

7 жовтня колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України. 

8 жовтня слідчий суддя Київського районного суду задовольнив клопотання обласної прокуратури та взяв під варту підозрюваного. 

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацоінальної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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