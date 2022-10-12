Контрнаступ на Херсонщині та Луганщині: ЗСУ звільнили нові села

Збройні Сили України закріпили успіх у визволенні п’яти населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.

«Нашими підрозділами закріплено успіх із звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі», — йдеться у повідомленні.

Українські військові продовжують потроху просуватись вперед, а росіяни тим часом вибудовують багатошарову лінію оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Російські окупаційні війська стрімко намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Всю першу ділянку лінії фронту дуже активно мінують. Це стосується не лише мості та доріг, а й адмінбудівель”, – заявив Гайдай.

Також українські військові вже стикнулися й з першою хвилею мобілізованих росіян. Здебільше це люди цивільних професій, однак є й ті, які вже служили раніше в армії. Останні ж є найнебезпечнішими, оскільки знають як поводитись зі зброєю.

Водночас як зауважив Гайдай, мобілізація жодним чином не змінила ситуація на фронті окрім кількості мертвих окупантів.

“Зараз почалась компанія на окупованій частині області по виявленню українських ДРГ, але насправді цілю є пошук дезертирів, які повтікали з фронту та чекають можливості, щоб пересидіти та здатися в полон”, – заявив Гайдай.

Агентство Телевидения Новости