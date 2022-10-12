Відновленно газо- та електропостачання в деокупованних селах

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Частково відновлено електропостачання у селищі Кутузівка

Енергетики встановили трансформаторну підстанцію та частково відремонтували повітряні лінії 0,4 кВ та 10 кВ у селищі Кутузівка Харківського району. Населений пункт тривалий час залишався знеструмленим через активні бойові дії на території області.

“Наразі ми замінили декілька опор та частково відновили повітряні лінії. Вдалося заживити близько 160 споживачів селища. Роботи із розмінування території та відновлення мережі тривають”, – зазначили в “Харківобленерго”.

Також триває відновлення подачі газу у звільнених з окупації населених пунктах Чугуївського, Ізюмського, Харківського районів області.

Протягом двох днів фахівці “Харківгазу” підключили до енергоресурсу 1600 домівок.

Зокрема, після розмінування саперами ДСНС траси газопроводу та ремонту газовиками газогону високого тиску, який пошкодили окупанти, розпочався пуск газу в домівки звільненого смт Чкаловське. До газопостачання тут вже підключено 1400 будинків і квартир.

Ще один деокупований населений пункт Чугуївського району – село Стара Гнилиця – також знову з газом.

У Харківському районі пуско-налагоджувальні роботи тривають у Циркунах та Черкаських Тишках. У Липцях фахівці АТ «Харківгаз» продовжують відновлення інфраструктурних об‘єктів, знищених окупантами.

Після ремонтів газогонів в Ізюмському районі природний газ почав надходити в смт Савинці, деокуповане ЗСУ. Перші 20 будинків селища вже підключені до енергоресурсу.

Триває поетапна відбудова газових об‘єктів у місті Ізюм.

Агентство Телевидения Новости