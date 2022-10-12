Допомагав поширювати кремлівські пропаганду: на Харківщині затримано колаборанта

На Харківщині СБУ затримала 24-річного колаборанта, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації.

За даними слідства, псевдопосаду керівника господарчого відділу окупаційної адміністрації с. Шевченкове посів місцевий мешканець, який ще від початку російської агресії «з ідейних переконань» перейшов на бік ворога.

Оперативники встановили, що зловмисник брав участь в інформаційно-психологічних операціях ворога та відігравав активну роль у поширенні кремлівської пропаганди. Використовуючи техніку, яка перебувала на балансі Шевченківської селищної ради, чоловік допомагав окупантам розміщувати білборди з проросійськими агітаційними наративами.

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Затримання проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости