На Київщині окупанти замінували вулик: вибуху не сталося завдяки бджолам

Поблизу селища Бабинці Київської області виявили вулик, усередині якого російські окупанти залишили дві гранати, що мали вибухнути під час відкриття кришки. Але завдяки бджолам цього не сталося: вони залили медом запали гранат.

Про це повідомили в соціальних мережах, пише OBOZREVATEL. Розмінування території регіону все ще продовжується.

«Росіяни хотіли забрати чиєсь життя, а українські бджоли його врятували! Сапери ДФТГ Бучанщини у лісі біля селища Бабинці знешкодили пастку, яку російські окупанти залишили перед тим, як втікати з соромом з області. Рашисти примотали одну до одної дві гранати, закріпили їх усередині вулика, чеки замінили на булавки, а капроновою ниткою з‘єднали кришку вулика і гранати», – йдеться в повідомлені.

Ворог сподівався, що після відкриття кришки вулика пролунає вибух, але за пів року бджоли залили запалювачі медом і булавки не вискочили.

«Як бачите, навіть зараз ще знаходяться такі пастки. Тому якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу викликайте правоохоронців», – резюмували в дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звільненій від російських окупантів Бучі продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети. Один із таких випадків стався з місцевою мешканкою, яка знайшла гранату у фортепіано своєї доньки.

Агентство Телевидения Новости