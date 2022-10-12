Українців закликали обмежити споживання е/е не лише у вечірні, а й зранку: для швидших ремонтів енергооб’єктів після ракетних атак

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» звернувся з проханням до споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, до чого він закликав після обстрілів росіянами українських енергооб’єктів 10-11 жовтня, а й у ранкові.

«Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї», – йдеться в повідомленні «Укренерго» в телеграм-каналі в середу.

Там пояснили, що 12 жовтня вже з 8-ї ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора, що призвело до необхідності застосувати обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

«Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень», – попередили в компанії.

Водночас там ще раз пояснили, в чому полягає розумне та відповідальне ставлення до споживання енергоресурсів. «Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Удень – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці й особливо ввечері, коли споживання найбільше, звести до мінімуму користування електрикою», – пояснили в «Укренерго».

У компанії зазначили, що кожен неввімкнений прилад – допомога енергетикам, які в цей момент лагодять проводи на висоті 30 м або трансформатор, щоб забезпечити стале енергоживлення.

«Будь ласка, дорогі українці, ви всі в ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам. Ваша робота – добровільно зменшити споживання електроенергії та ставитися до нього розумно. Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, а й ранку», – наголосили в НЕК.

Агентство Телевидения Новости