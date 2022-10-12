Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:27
Просмотров: 38

Як зустрічали KRAKEN у деокупованих Куп’янську та Ківшарівці (відео)

Як зустрічали KRAKEN у деокупованих Куп’янську та Ківшарівці (відео)

Бійці спецпідрозділу KRAKEN показали кадри з нещодавно деокупованих Ковшарівки та Куп’янська.

Поки у населеному пункті не відновлені комунікації, люди організовують свій побут на вулиці.

В селище вже заїжджають волонтерські групи та роздають мешканцям гуманітарні набори.

Бійці KRAKEN також надають людям допомогу, по можливості допомагають людям евакуюватися, адже ці території все ще піддається ворожим артилерійським обстрілам.

Така ж сама ситуацію у всіх інших звільнених селищах, де людям доводиться долати наслідки «русского мира».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 