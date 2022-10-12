Спроба вбивства через ревнощі: у Львові затримано харків’янина

Напередодні у під’їзді одного з будинків на вулиці Масарика 25-річний мешканець Харкова, який тимчасово проживає у Львові, завдав кількох ударів ножем знайомому – на три роки молодшому за себе львів’янину. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

В подальшому медики діагностували у потерпілого, зокрема «ножові поранення голови, рук, плеча та живота». Проведеними заходами також було встановлено, що зловмисник намагався вбити знайомого через ревнощі.

За скоєне затриманому, який завдав потерпілому кількох ножових поранень, загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Також встановлено, що причиною замаху на вбивство стали ревнощі.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости