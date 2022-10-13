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На Херсонщині вже звільнили від окупантів 75 населених пунктів

На Херсонщині вже звільнили від окупантів 75 населених пунктів

Наразі на Херсонщині від російських окупантів уже звільнено 75 населених пунктів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в пише Слово і Діло.

«На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Лише за жовтень Збройні сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів», – каже Янушевич.

Він зазначив, що зараз необхідно зберігати інформаційну тишу, але потрібно щодня чекати на гарні новини.

Росія 10 жовтня обстріляла ракетами майже всю територію України. Порівняли сьогоднішню атаку з ударами в перший день повномасштабної війни, 24 лютого.

Щодо стану інфраструктури на деокупованих територіях, то Янушевич назвав ситуацію жахливою – дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитячих садків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газопроводів, водопроводів, котелень.

«Люди залишилися без води і світла», – відмітив начальник ОВА.

Завдання влади – відразу ж після деокупації населених пунктів розпочинати налагодження стійкої життєдіяльності. Одна із ключових проблем – відновлення електропостачання, працюють бригади Херсонобленерго, каже очільник ОВА. Як він зазначив, процес складний, спочатку працюють вибухотехніки й лише потім – енергетики.

За його словами, станом на 24 лютого у нині деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч осіб, а зараз залишається близько 7 тисяч.

Раніше в ОВА розповіли, що окупанти в Херсоні масово грабують офіси, аптеки та вриваються до будинків.

Нагадаємо, 7 жовтня українські захисники знищили базу окупантів у Херсоні.

Агентство Телевидения Новости

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