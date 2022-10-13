На Херсонщині вже звільнили від окупантів 75 населених пунктів

Наразі на Херсонщині від російських окупантів уже звільнено 75 населених пунктів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в пише Слово і Діло.

«На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Лише за жовтень Збройні сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів», – каже Янушевич.

Він зазначив, що зараз необхідно зберігати інформаційну тишу, але потрібно щодня чекати на гарні новини.

Росія 10 жовтня обстріляла ракетами майже всю територію України. Порівняли сьогоднішню атаку з ударами в перший день повномасштабної війни, 24 лютого.

Щодо стану інфраструктури на деокупованих територіях, то Янушевич назвав ситуацію жахливою – дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитячих садків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газопроводів, водопроводів, котелень.

«Люди залишилися без води і світла», – відмітив начальник ОВА.

Завдання влади – відразу ж після деокупації населених пунктів розпочинати налагодження стійкої життєдіяльності. Одна із ключових проблем – відновлення електропостачання, працюють бригади Херсонобленерго, каже очільник ОВА. Як він зазначив, процес складний, спочатку працюють вибухотехніки й лише потім – енергетики.

За його словами, станом на 24 лютого у нині деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч осіб, а зараз залишається близько 7 тисяч.

Раніше в ОВА розповіли, що окупанти в Херсоні масово грабують офіси, аптеки та вриваються до будинків.

Нагадаємо, 7 жовтня українські захисники знищили базу окупантів у Херсоні.

Агентство Телевидения Новости