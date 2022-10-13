Повітряні тривоги можуть тривати довше через дрони-камікадзе: в ЗСУ пояснили чому

Дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Тому повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше через збільшення застосування Росією дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на речникі командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

«В декількох областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, які нещодавно завезли на територію Білорусі», – сказав Ігнат.

«Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою – 120-150 кілометрів на годину. І він довго летить, і може корегувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою», – пояснив представник Повітряних сил.

Зауважимо, що в день масованого ракетного удару Росії по Україні, 10 жовтня, повітряні тривоги тривали подекуди до п’яти годин. Тоді країна-агресорка застосовувала як ракети, так і дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що російські війська 12 жовтня запустили дрони-камікадзе на Вінниччину. Проте силом ППО вдалося збити обидва.

Загалом звуки вибухів та роботи ППО 12 жовтня було чутно у кількох областях: на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Рівненщині.

Агентство Телевидения Новости