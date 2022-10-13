За добу піротехники вилучили та знешкодили 523 вибухонебезпечних предмети.

За добу з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

У місті Ізюм:

рятувальники проводили розбір завалів в 5-ти поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі;

залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення.

У Балаклії:

рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків;

також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Агентство Телевидения Новости