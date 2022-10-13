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Двоє дорожніх робочих підірвалися на міні під Ізюмом: чоловіки загинули

Двоє дорожніх робочих підірвалися на міні під Ізюмом: чоловіки загинули

Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

Ворог обстріляв Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп’янському.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області, за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

Утім в області залишається дуже високою мінна небезпека.

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні двоє працівників 28-ми та 21-го року.

Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки.

Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування.

Агентство Телевидения Новости

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