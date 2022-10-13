Проповзла 200 метрів та померла в посадці: прокурори виявили 25-у жертву розстрілу евакуаційної колони на Харківщині

12 жовтня прокурорами Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції проведено додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. Загинуло 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву звірського російського терору – 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі.

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані, що може призвести до збільшення жертв трагедії. Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

Крім того, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки російські військові обстріляли колону, та документи російських солдат і фрагменти їх форми.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости