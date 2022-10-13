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Торгував пальним за підтримки окупантів: на Харківщині поліція викрила колаборанта-підприємця

Торгував пальним за підтримки окупантів: на Харківщині поліція викрила колаборанта-підприємця

Поліцейські встановили, що за час окупації селища Савинці 37-річний місцевий житель разом зі своєю дружиною, які до вторгнення ворога працювали найманими працівниками заправки, за підтримки військових рф проголосили себе підприємцями.

Зайнявши територію автозаправної станції, подружжя розпочало господарську діяльність – продаж паливно-мастильних матеріалів,  які їм постачали військові країни агресора.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності дружини підозрюваного.

Агентство Телевидения Новости

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