Торгував пальним за підтримки окупантів: на Харківщині поліція викрила колаборанта-підприємця

Поліцейські встановили, що за час окупації селища Савинці 37-річний місцевий житель разом зі своєю дружиною, які до вторгнення ворога працювали найманими працівниками заправки, за підтримки військових рф проголосили себе підприємцями.

Зайнявши територію автозаправної станції, подружжя розпочало господарську діяльність – продаж паливно-мастильних матеріалів, які їм постачали військові країни агресора.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності дружини підозрюваного.

Агентство Телевидения Новости