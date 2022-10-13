Посилено контроль швидкісного режиму: з’явилося 9 нових ділянок, де патрульні користуватимуться приладами TruCAM

Відсьогодні, з 13 жовтня, на автомобільних дорогах країни з’явиться 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.

Зазначимо, що в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів тимчасово не здійснюється.

Перелік місць розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM дивіться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости