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Поліцейські викрили чоловіка у вбивстві сина під час окупації міста Ізюм

Поліцейські викрили чоловіка у вбивстві сина під час окупації міста Ізюм

Поліцейські Ізюмського районного управління поліції встановили, що злочин було скоєно під час окупації міста Ізюм.

14 травня між 50-річним місцевим мешканцем та його сином виникла сварка. Зловмисник схопив зі столу ніж та наніс чоловіку кілька смертельних ударів. 30-річний постраждалий помер на місці.

Так звана “народна міліція Ізюма” затримала зловмисника, але через декілька днів відпустила його.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

11 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наголошуємо, що всі злочини, які були скоєнні під час окупації населених пунктів, будуть виявлені та розкриті, а правопорушники понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Агентство Телевидения Новости

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