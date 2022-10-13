Вибух на Кримському мосту: як російська ФСБ сфабрикувала «докази теракту»

«У спробах з’ясувати, що ж насправді сталося на Кримському мосту, Москва потонула у фейках, склейках, монтажах та офіційних спростуваннях з різних країн». Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував «докази» ФСБ росії щодо причетності «українських диверсантів» до вибуху на Кримському мосту. Про це пише Українська правда.

Росіяни твердять, що бомбу «закамуфлювали» в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою та на початку серпня відправили з порту Одеси до Болгарії, а звідти переправили до грузинського порту Поті і до Вірменії.

Далі вантаж пішов через грузинсько-російський кордон та був розвантажений на оптовій базі російського Армавіра.

Проте ця версія не витримує критики, кажуть в ЦСК.

По-перше, важко повірити, що бомба вагою в тонну у вантажівці спокійно перетнула кордони декількох країн, зокрема, російський.

По-друге, на фото, яке ФСБ долучило до «документів», не та фура, що була на раніше оприлюднених кадрах.

Також у рф стверджують, що фотографія рентгену, яку показали російські силовики, відноситься до іншої вантажівки, яка перевозила вибухівку на одному з етапів транспортування. Мовляв, рентген було зроблено на митному посту у Вірменії.

Крім того, Вірменія надала погодинний трек «фури-підривника» в своїй країні. Увесь час, що фура була на Араратській митниці, вона знаходилась у зоні камер спостереження – машина не розвантажувалася і додатково не завантажувалася.

У Грузії ж заявили, що вантажівка, яка вибухнула на мосту через Керченську протоку, взагалі не перетинала кордон країни.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава “парламенту Криму” заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили “українські вандали”.Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Агентство Телевидения Новости