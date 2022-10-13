В Бєлгороді «хлопкі» та «часткові руйнування»: російські військові вдарили по цивільному будинку

В Бєлгороді російські військові влучили у цивільний будинок. На відео момент влучання ракети ППО в багатоповерхівку. На фото – наслідки влучання, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За іншою версією, в будинок прилетіла рашистська ракета С-300 під час чергової спроби обстріляти Харків.

Як пишуть росЗМІ, очевидці повідомляють про шість вибухів у Білгороді – одразу після падіння на житловий будинок уламка ракети до нього поїхали екстрені служби. «Був дуже сильний вибух, поїхало одразу багато швидких: «було шість пострілів – один упав уламок». Постраждалих, за даними заступника голови губернатора регіону, немає.

Агентство Телевидения Новости