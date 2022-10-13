Куп’янськ: під час чергового обстрілу були знищені три магазини

Вранці 13 жовтня ворог вчергове завдав обстрілу по місту Куп’янськ, в результаті чого сталася пожежа в магазині. Полум’я поширилось на сусідні торгові об’єкти, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Загалом горіло три будівлі на загальній площі близько 300 кв. метрів. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Об 11:10 пожежу було повністю ліквідовано. За попередніми, даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости