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Шахрайська схема із земельною ділянкою на суму майже 4 млн грн: повідомлено про підозру чоловіку

Шахрайська схема із земельною ділянкою на суму майже 4 млн грн: повідомлено про підозру чоловіку

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Харківської області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році 41-річний чоловік нібито отримав довіреність від жінки, яка є власницею земельної ділянки у Шевченківському районі м. Харкова. Відповідно до документа, жінка уповноважила чоловіка продати або обміняти за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну їй землю. Проте власниця жодних документів не підписувала та не передавала 41-річному чоловіку.

Згодом підозрюваний уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з третьою особою. Як наслідок, земля вибула з приватної власності жінки

Агентство Телевидения Новости

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