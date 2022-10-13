ПАРЄ: рф – терорист

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.

Про це повідомив нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.За його словами, резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один.

Найважливіші моменти документа: – В резолюції зазначається, що російський режим — є терористичним. – Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Йдеться про системи ППО для захисту цивільного населення. – Перебування Росії у Радбезі ООН — не є легальним, немає юридичних підстав, чому РФ там є в організації. – Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.”

Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії”, — зазначив Гончаренко.

Агентство Телевидения Новости