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Опорні школи Харківщини отримують кошти на ремонт і придбання обладнання

Опорні школи Харківщини отримують кошти на ремонт і придбання обладнання

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по 109 тисяч гривень спрямували 49 опорним закладам загальної середньої освіти Харківської області в межах спільного проекту з ЮНІСЕФ.

Підтримку отримують 13 шкіл Богодухівського району, 1 – Ізюмського, 9 – Красноградського, 11 – Лозівського, 8 – Харківського та 7 – Чугуївського.

Загалом закладам Харківщини надійде понад 5,3 млн грн.

Ці кошти підуть на проведення поточних ремонтів, модернізації котелень, придбання обігрівачів та генераторів, а також комп’ютерного та іншого обладнання тощо. Дякуємо міжнародним партнерам та Уряду за підтримку Харківщини!” – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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