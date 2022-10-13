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У Куп’янському районі виявлено ще три трупи цивільних

У Куп’янському районі виявлено ще три трупи цивільних

13 жовтня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних.

Один із загиблих — 35-річний місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня російський військовий вистрілив в голову загиблого через те, що той допомогав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два трупи — чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військових.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Огляд місця події проводився спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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