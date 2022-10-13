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Російська армія буде повністю знищена у випадку ядерного удару – Боррель.

Російська армія буде повністю знищена у випадку ядерного удару – Боррель.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.

Про це Боррель сказав, виступаючи у четвер у Брюгге, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

“Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена”, – сказав Боррель.

За його словами, “це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість”.

Агентство Телевидения Новости

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