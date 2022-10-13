Ізюм зі світлом!

Для 10 000 споживачів відновлено електропостачання, повідомляють в ХОВА

Світло з’явиться і на Ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих мешканців.

Роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику.

Тривають роботи з підключення електрики на деокупованій Харківщині.

Практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 000 споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 000 мешканців.

Наші енергетики тримають свій фронт та працюють зараз по всій Україні. Нас не залякати російськими ракетами, бо ми будуємо, а не руйнуємо!, – додали у військовій адміністрації

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