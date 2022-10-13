Агресивні дії кремля російське суспільство підтримує все меньше, – Маляр

Путінський режим все більше усвідомлює безперспективність планів з утримання захоплених українських територій. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Свідченням цього є показова демонстрація російським керівництвом нібито рішучості знищити українську державність завданням масованих ракетних ударів по всій території України.

Натомість агресивні дії кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації в рф.

Зокрема значно зменшилась кількість прихильників дій влади, так званих z-людей, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися, але, зіткнувшись із відсутністю елементарної підготовки перед відправленням у зону бойових дій, почали масово втрачати патріотичні ілюзії та мотивацію до участі у воєнних авантюрах злочинного керівництва росії.

Загалом про зростаючу динаміку зниження мотивації особового складу противника брати участь у війні проти України вказує підступна тактика окремих передових російських підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від бойових дій і ховаються у школах, дитячих садках і лікарнях, прикриваючись учнями, хворими дітьми, їх батьками та персоналом зазначених закладів.

На такі зміни в поведінці противника суттєво вплинули контрнаступальні дії Сил оборони України, внаслідок яких окупанти зазнають значних безповоротних і санітарних втрат.

У зв’язку з цим з метою вивільнення місць для поранених, що прогнозовано надходитимуть, окупанти дали вказівку керівникам медичних установ якнайшвидше виписувати особовий склад з легкими пораненнями, особливо з числа нещодавно мобілізованих та звільнених по мобілізації ув’язнених, попри незадовільний стан здоров’я.

Агентство Телевидения Новости