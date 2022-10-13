Тепло у Харкові вже готові включити

На КП «Харківські теплові мережі» вже підготували до запуску джерела теплопостачання, заповнили магістральні та внутрішньоквартальні мережі.

Як повідомили на підприємстві, продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути у процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово.

«Теплоенергетики звертаються до керівників закладів соціально-культурної сфери, які мають отримати тепло у першу чергу, з проханням перевірити здатність ввірених їм установ прийняти послуги по гарячій воді та опаленню. З боку «Тепломереж» до початку опалювального сезону все підготовлено», – зазначили у КП «ХТМ».

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