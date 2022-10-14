Окупанти знов вдарили по Харкову ракетами С-300: дані прокуратури

13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Внаслідок цього утворились дві воронки: глибиною 2,5 та 3,5 метри.

Потерпілих та постраждалих немає. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.

За попередніми даними, російські військові випустили дві ракети типу С-300 з Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости