Наслідки ворожої атаки на Харків: у деяких районах міста проблеми із електропостачанням

Напередодні близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Без постраждалих, повідомляє ХОВА.

Відразу після ворожої атаки мер Харкова Ігор Терехов повідомив: «Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням».

В Чугуївському районі 4 ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення.

Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював Куп’янськ. Пошкоджено 3 магазини та торговий павільйон, сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп’янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще 1 хлопець 16 років.

В області триває розмінування, за добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости