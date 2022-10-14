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В деокупованому Ізюмі розпочали запуск електроенергії для 10 000 споживачів

В деокупованому Ізюмі розпочали запуск електроенергії для 10 000 споживачів

Ізюмщину відвідав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Оглянули об’єкти житлової та критичної інфраструктури.

Сьогодні в райцентрі розпочали запуск електроенергії для 10 000 споживачів району. Світло з’явилося і на Ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво такого довгожданого українського хліба для місцевих. Одразу після подачі світла – запрацювало відділення «Укрпошти», де люди вже отримують пенсії.

Комунальні служби разом із волонтерами, де це можливо, відновлюють пошкоджене житло. Не припиняють ремонтні роботи і дорожники.

Агентство Телевидения Новости

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