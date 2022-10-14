Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру найманцю ПВК «Вагнер» за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річний мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю рф, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.

Після «посвяти» вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок.

У 2015 році за «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики».

Крім того, харківський стрілок має сторінку у соціальній мережі «Вконтакте», забороненій на території України з 2015 року, якою користується і по цей час. Серед друзів – бойовики так званих «ДНР», «ЛНР» та вагнерівці.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости