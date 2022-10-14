В Борівській школі слідчі вилучили російські підручники

В загальноосвітній школі в смт Борова в ході огляду слідчі знайшли та вилучили підручники з 1 по 11 клас виробництва рф, близько 700 штук.

Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Зареєстровано провадження за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти- караються виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років.

Всі колаборанти будуть встановлені та передані суду.

Агентство Телевидения Новости