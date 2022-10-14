На Харківщині СБУ затримала агента рф, який розвідував позиції ЗСУ

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому», під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриття коригувальника проводилося співробітниками Управління СБУ в Харківській області спільно з кіберфахівцями Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости